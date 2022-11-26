本屆世界盃足球賽亞洲排名最低的沙烏地阿拉伯在小組賽首戰爆冷逆轉阿根廷後氣勢高漲，目前暫居C組龍頭，雖然贏球但沙烏地陣中卻傷了2名大將，將缺席與波蘭之役，之後恐也無法來得及歸隊，本屆世足之旅提前報銷。

沙烏地隊長阿法拉伊（Salman Al-Faraj ）在與阿根廷的上半場補時階段倒地，面露痛苦被換下場，而他退場後不禁掩面，最終球隊在下半場5分鐘內連進2球完成逆轉，確定拿下勝利後也看到他拄著拐杖與隊友一起上前慶祝。

根據外媒報導，阿法拉伊左脛骨受傷，他將缺席台灣時間26日晚間9點與波蘭的比賽。沙烏地也在今天恢復訓練，沙拉希利（Riyadh Sharahili）在醫護人員嚴密監控下參加訓練，總教練雷納（Hervé Renard）對於球隊的表現感到滿意。

而首戰與自家守門員阿歐瓦斯（Mohammed Al-Owais）發生碰撞，導致臉部多處骨折及內出血的後衛阿沙拉尼（Yasser Al-Shahrani）已在日前完成手術，術後情況良好，他也透過影片向外界報平安，但本屆賽事應已無法出賽。

沙烏地首戰能爆冷氣走阿根廷，除了奮戰精神與戰術成功，身材上面吃定沒有支點中鋒的阿根廷，讓對手吊入禁區占不到便宜，也是關鍵，但波蘭擁有神級前鋒萊萬多斯基（Robert Lewandowski），沙烏地勢必得調整戰術，不能讓波蘭輕易吊中，而阿沙拉尼報銷之後，其他後衛能否頂上也是關鍵。