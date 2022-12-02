「不可思議」是所有球迷看完E組最終戰後的感受，日本在不被看好的情況之下，以2比1逆轉擊敗「無敵艦隊」西班牙，靠著小組龍頭的身分打進淘汰賽，而日本強勢的表現震撼了全世界的球迷，國際知名外媒《路透》更是大讚：這是藍武士隊史最偉大的夜晚！

雖然率先丟球，可是日本並沒有慌張，下半場按照計畫加強進攻，換上了三笘薰、堂安律2位實力派好手，果真收到成效，日本先以堂安律遠距離轟門追平比分，再靠著三笘薰捨身救回看似要出界的球，田中碧門前輕鬆破門超前西班牙，全場帶著2比1的比數拿下比賽，讓所有日本人為之瘋狂。

擊敗世界排名高居第7的西班牙，讓原本就人山人海的澀谷街頭又發生「暴動」，每位球迷走上街狂歡慶祝，當地交通更是因此陷入癱瘓。先前爆冷戰勝阿根廷，沙烏地阿拉伯宣布全國放假一天，現在則是換日本球迷請願，紛紛提出了放假的要求。

日本距離8強目標越來越近，淘汰賽首戰他們將碰頭上屆亞軍克羅埃西亞，但不管怎說，日本完成了連2屆打進淘汰賽的艱難任務，《路透》更是大力讚揚日本隊的表現，「這是日本隊史最偉大的夜晚。」