888元。(JR東日本大飯店台北提供)

可單買的「升官發財佛跳牆」，6人份早鳥價2580元

從12月的歡樂節慶一直到過年的餐飲強檔，飯店業者無不搶佔餐飲市場大餅。JR東日本大飯店台北的凱華樓中華料理除夕圍爐訂位已9成滿，業者再推外帶年菜搶攻年民眾荷包。其中「福氣滿門巨寶盆年菜組」，包含重達18公斤的巨無霸佛跳牆等9道美饌，大家族圍爐享用非常霸氣，原價19888元，早鳥優惠17888元，限量20組。

JR東日本大飯店台北的常溫外帶年菜由凱華樓中華料理楊德興主廚領軍製作，首推15至20人份的「福氣滿門巨寶盆年菜組」，去年推出即引起轟動，其中重達18公斤的巨無霸佛跳牆，視覺上非常霸氣，一端上桌令人驚呼連連。這道重量級美食也拿下今年電子媒體評比外帶年菜「佛跳牆」類銀賞獎，業者以聚寶盆為概念製作佛跳牆，象徵來年五穀豐收、皆大歡喜；美食家趙天麟讚譽「湯頭鮮味十足，高級食材繁多」。

「福氣滿門巨寶盆年菜組」還包含五道新春前菜、玫瑰椒麻脆皮雞、剁椒莫瑞鱈魚及松露年糕，原價19888元，12／20前付清，可享早鳥價17888元，現省2000元。主廚透露：「一般佛跳牆製作的時間大概是2個小時，而我們的佛跳牆因為它比較大，所以需要花4個小時製作，很多食材需要個別處理，再進行組合製作，非常費時費工。」佛跳牆為過年必吃的團圓菜，業者推出可單買的「升官發財佛跳牆」，6人份早鳥優惠價2580元。

因應小家庭圍爐需求，飯店也有適合6人家庭的常溫年菜「七福迎春闔家歡年菜組」，內容包括升官發財佛跳牆、五道新春涼菜、蒜蓉粿粉蒸大蝦、蔥燒黑蒜燜黃魚、松露紅蟳米糕、宮廷太極鮑魚脯及蜜汁叉燒酥7款菜色，原價9999元，早鳥價8888元，現省1111元。