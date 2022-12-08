今年的世界盃足球賽大概是2002年以來，最熱血的一次。四年一度的世足，亞洲一直是敬陪末座，今年居然有日本和韓國打入十六強，真是出乎意料。

本來開賽的日本對德國，誰都不看好日本。德國曾經在2014年以7:1大殺地主國巴西，殺得毫不留情。人說毫無「武德」，大概此之謂也。因此，我實在替日本擔心。沒想到一開賽，日本就熱血無比，整場糾纏。對人高馬大，個頭往往比日本人高一個頭的德國隊一路緊看，不斷截球。

那前鋒前田雖然不高，兩腿比人短一截，跑起來速度卻相當快。所有隊員包抄德國球員的死纏爛打的樣子，根本不是歐洲職業隊的打法，完全是高中生足球隊的熱血。也只有高中生才會這麼抓狂，滿場狂奔，像一群小狗追著球跑。

看到開場五分鐘，我2002年看足球的熱血完全回來了。真的是這樣，2002年世足賽是由日本與韓國共同舉辦，球隊分別在兩地舉行，由於沒有時差，地緣接近，台灣完全可以全程觀看。當時台灣掀起一陣足球熱。

特別是巴西足球那幾個明星，簡直是出神入化。羅納度、羅納迪尼奧、卡羅斯、以及以一記倒掛金鉤震動全場的瑞華度（這些人今年都有來到卡達看球，幫巴西加油），簡直是家喻戶曉。巴西足球隊之所以好看，在於完全不似歐洲足球隊。歐洲有一個職業隊傳統，各隊員平時都在職業隊效力，因此打起來有一些固定的章法。諸如傳球速度、邊線進攻、防守陣形等等，總是有些固定的套路。但巴西打起來完全是狂野。

那種狂野的速度與射門的快感，絕對是歐洲職業隊難以想像的。足球的美感與快感也正是在這裡。

那一年台灣還興起一陣足球瘋，很多人在足球場上學飛奔鏟球，結果，因為沒有訓練，鏟下去小腿被對方壓到，脛骨斷裂。報紙只好一再呼籲小朋友，世界盃球員的小腿都有綁護脛，才不致於斷掉，一般人千萬不要模仿。當然，更多是學習在草地上滑行的踼法，結果草地太粗，腿皮被磨破了。

總之，2002年的熱血足球，燒到總統陳水扁的頭上。他立即號稱那一年是「足球元年」，還邀請了晉級八強的塞內加爾隊來台灣做表演賽。可惜的是條件沒談妥，他們拒絕表演賽，還傳出在飯店召妓的新聞，搞得外交部頗為尷尬。然而世界盃足球賽期間，各地都有召妓傳聞，且各國妓女也都出來爆料，說某些球星體力特別好，是「一夜七次郎」。足球界則認為這是因為他們下盤特別強壯，難免精力過剩，從來也不以為意，反而覺得是讚美。

有趣的是陳水扁每四年就熱血一次。2006年世界盃再度舉辦時，他頭腦又熱起來，號稱要投資兩百萬美元，送十幾名十歲的台灣足球小將去巴西訓練，等到他們長大，台灣就可以踼進世界盃了。這個計畫確實不錯，去巴西訓練的構想也很好。但誰要去？放下台灣學業，放下正常功課，一心學足球，一個小孩子的一生會不會因此毀了？以後國家還會繼續培養嗎？

這個計畫終究無疾而終。反而是日本、韓國，從小學校園到中學，一路有學校的培養，有些天份好的球員，還很快進入歐洲球隊受訓。這個過程，豈是國家說要出百萬十萬就能速成的？今年日韓隊員就很多是在歐洲球隊效力的，專業水準一流。只是沒想到日本隊的打法，竟是高中生的熱血。

今年足球特別好看，是因為前幾屆，總有幾隊打防守戰，守得整場悶死了。今年卻是回到足球本色，進攻取勝。法國、葡萄牙、巴西、阿根廷都是一群年輕小將主攻，他們體能特別好，打起來狂野飛奔。那才真是足球本色。

只是不知道陳水扁今年會不會有新計畫。他們家存在海外的錢，應該可以養十幾個小將，自組一個球隊。雖然他的計畫不一定可行，但聽起來總是帶著「有夢最美」的希望，看球之際，哈哈一笑也好。（作者為自由作家）

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