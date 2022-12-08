「橘子軍團」荷蘭本屆世界盃幸運被分在實力不強的A組，16強戰碰上美國也是輕騎過關，不過他們將迎來真正挑戰，8強將對決由梅西（Lionel Messi）率領的南美強權阿根廷，荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）先禮後兵，盛讚梅西是這時代最佳球員。

荷蘭過去3度（1974年、1978年及2010年）闖進世界盃決賽皆鎩羽而歸，對於冠軍的渴望相當濃厚，談到8強賽對手阿根廷，被譽為世界第一中後衛的范戴克展現自信說道，「老實說，我不擔心阿根廷的進攻，我們只需要準備好並且盡全力贏下比賽，去實現我們一直以來的夢想，距離榮耀還只剩3場比賽，但顯然我們必須先戰勝擁有史上最佳球員之一的阿根廷。」

2019年金球獎的票選結果，讓大家感到相當意外，最終得主梅西雖然個人數據極其亮眼，該季包辦西甲進球及助攻雙冠王，拿下歐洲金靴獎及2018-19年西甲冠軍，但是梅西團隊榮譽稍差，歐冠聯賽、美洲盃都在4強遭到淘汰；而范戴克幫助利物浦奪下該季歐冠聯賽冠軍，英超排行榜也僅以1分之差敗給曼城屈居亞軍，身為後衛儘管沒有進球數相比，不過范戴克該季在英超及歐冠保持著未被對手過掉的驚人紀錄，各家賭盤也一致看好范戴克能奪下金球獎，但最終排在第2名的位置。

而范戴克已經多次表示並不在意有沒有獲獎，甚至認為只要梅西還在踢球，他就配得上金球獎，而8強賽前交手之前，范戴克再度稱讚了梅西一番，「梅西是我們這個時代最棒的球員，這麼多年他都一直保持良好身手，能和他比賽是我的榮幸，我對他的生涯成就表示敬意，不過這場比賽焦點不在我或荷蘭對陣梅西，而是荷蘭對上阿根廷，沒有人可以靠著自己力量贏下比賽，我們需要制定一個擊敗阿根廷的計畫。」