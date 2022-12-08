台灣近期到日本旅遊人數大增，不過熱愛日本旅遊的前台大感染科醫師林氏璧表示，今天在日本讀報時發現頭條寫著「大陸修正清零政策」，意味大陸將開放國門，陸客不久後將傾巢而出，到時日本觀光的黃金時段就結束了，呼籲大家趕快把握。

林氏璧目前正在日本旅遊，今早在臉書表示，日本旅館會提供傳統報紙，便拿一份來看，結果看到日媒《讀賣新聞》的今日頭條寫「大陸修正清零政策」，大驚陸客將至，「訪日黃金時間所剩有限，大家要把握！」

此話一出，不少網友紛紛留言：「訪日黃金時間有限，是要快點遊日了？」、「可惜明年才有假，黃金期希望可以到明年」、「11月去了福崗，希望在大陸人未湧到日本之前，去多一兩次」、「拜託大陸不要那麼快開國門」、「等大陸人可以出國旅遊，就會到處人擠人啊」。

至於林氏璧現在遊日的感想，他表示7日到日本山梨縣景點「忍野八海」，已經是第三次到訪，因為疫情當地就像十幾年前第一次來一樣人少少的，很清閒、寧靜，「疫情前第二次來的時候真的嚇壞我了，充滿了大國團客，人聲頂沸像菜市場一樣。那時我以為我應該是不會再踏入這個地方了。」所以這次來，很高興可以再見到當年那個美麗的忍野八海。