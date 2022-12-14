由於國境解封、新冠肺炎疫情趨緩，台北市今與日本青森縣展開實體交流，由青森縣知事三村申吾率團拜訪台北市長柯文哲、台北市教育局長曾燦金等人，為學校實體互訪暖身。此外，柯文哲會中致贈三村申吾悠遊卡，期盼青森縣未來有機會能使用悠遊卡。

教育局說明，三村申吾曾於2018年率團拜訪台北市，疫情期間多次書信問候及視訊交流，雙方在2021年簽訂「台日雙方簽訂教育交流備忘錄（MOU）」，各自選定5所不同屬性學校合作交流，雙方皆期盼國境解封後能會面交流。

柯文哲強調，台北市以全市整體系統思維推動城市外交及國際教育。舉例而言，過去來台北修業旅行學生每年約5000名，不只有助於學校推動國際教育，對台北市推展觀光旅遊及國際形象也大有幫助。

為接待更多師生來訪，柯文哲表示，台北市在2018年成立台北在地遊學媒合中心，當時有23所高中職加入合作聯盟，2019年來台北學生從過去的5000名成長至1萬6265名學生。儘管2020年起因新冠肺炎疫情影響，暫停實體交流，但台北市未停止國際交流合作，合作聯盟已成長至69所高中職，相信台北市將有更多量能迎接日本師生到來。

曾燦金指出，2021年台北市和他國師生線上交流數已逾2萬人，相信疫後國際交流能加速推進。