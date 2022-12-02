丹麥小組賽最終輪以0比1惜敗澳洲，無緣延續上屆闖進16強的成績，而霍伊伯格（Pierre-Emile Højbjerg）可能是成為輸球的罪人，根據《衛報》報導，有澳洲球員疑似拾獲丹麥總教練休曼（Kasper Hjulmand）寫在紙條上的戰術，讓「袋鼠軍團」得以變陣而贏下比賽。

比賽來到第69分鐘，澳洲以1比0暫時領先，急著追平比分的丹麥換上前鋒A.柯內流斯（Andreas Cornelius）及史柯夫（Robert Skov），從畫面中可以發現，史柯夫拿了一張紙條給了隊長艾瑞克森（Christian Eriksen），裡頭似乎是休曼所下達的戰術指示。

報導指出，這張紙條被一位澳洲球員給撿回，並交由場邊工作人員，鏡頭隨後切換到澳洲的職員拿著一張紙條，並與總教練阿諾（Graham Arnold）商量討論，連該場比賽的主播也提到了這件事情，不久之後澳洲決定換下進攻中場麥葛瑞（Riley McGree），由萊特（Bailey Wright）上場採5後衛陣型，順利擋住丹麥最後攻勢。

At the stadium, I saw it:



A note came out from the Danish manager around 70th min. Gets handed to Eriksen, who then hands it to Hojberg. Hojberg throws it on the ground, Mitch Duke runs over picks it up. Hands it to Arnie, who instantly tells Wright to start warming up. — Adam Jones (@TheCultFigure) December 1, 2022

目前仍不清楚這是否影響了澳洲的換人決定，但阿諾表示當丹麥換上了高中鋒，自己就知道對方可能會有多次的長傳球，因此才改採5後衛鞏固防守。不過推特上有位球迷自稱是場邊觀眾，他表示艾瑞克森看完紙條後，隨後遞給了霍伊伯格，卻被他遺棄在地上，杜克（Mitchell Duke）隨後把紙條撿過來給了阿諾，阿諾才通知萊特趕快熱身。