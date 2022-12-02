丹麥小組賽最終輪以0比1惜敗澳洲，無緣延續上屆闖進16強的成績，而霍伊伯格（Pierre-Emile Højbjerg）可能是成為輸球的罪人，根據《衛報》報導，有澳洲球員疑似拾獲丹麥總教練休曼（Kasper Hjulmand）寫在紙條上的戰術，讓「袋鼠軍團」得以變陣而贏下比賽。
比賽來到第69分鐘，澳洲以1比0暫時領先，急著追平比分的丹麥換上前鋒A.柯內流斯（Andreas Cornelius）及史柯夫（Robert Skov），從畫面中可以發現，史柯夫拿了一張紙條給了隊長艾瑞克森（Christian Eriksen），裡頭似乎是休曼所下達的戰術指示。
報導指出，這張紙條被一位澳洲球員給撿回，並交由場邊工作人員，鏡頭隨後切換到澳洲的職員拿著一張紙條，並與總教練阿諾（Graham Arnold）商量討論，連該場比賽的主播也提到了這件事情，不久之後澳洲決定換下進攻中場麥葛瑞（Riley McGree），由萊特（Bailey Wright）上場採5後衛陣型，順利擋住丹麥最後攻勢。
目前仍不清楚這是否影響了澳洲的換人決定，但阿諾表示當丹麥換上了高中鋒，自己就知道對方可能會有多次的長傳球，因此才改採5後衛鞏固防守。不過推特上有位球迷自稱是場邊觀眾，他表示艾瑞克森看完紙條後，隨後遞給了霍伊伯格，卻被他遺棄在地上，杜克（Mitchell Duke）隨後把紙條撿過來給了阿諾，阿諾才通知萊特趕快熱身。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。