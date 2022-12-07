摩洛哥前鋒齊亞赫（Hakim Ziyech）在16強擊退西班牙之役立下戰功，總教練雷格拉古（Walid Regragui）大讚他是被低估的球員。雷格拉古甚至認為齊亞赫是摩洛哥第一戰將，他在摩洛哥國家隊的地位，相當於內馬（Neymar）之於巴西，姆巴佩（Kylian Mbappe）之於法國。

雷格拉古說：「齊亞赫居功厥偉，摩洛哥國民都想要見到他，想要為他打氣，而且他也回應了大家的期待。我們必須賦予他責任，他必須被大家愛戴，好比巴西的內馬、法國的姆巴佩。」

摩洛哥有許多在歐洲的流散人口，齊亞赫是出生於荷蘭的摩洛哥後裔，他青少年時期代表荷蘭隊出賽，成年後改披摩洛哥戰袍。去年9月，齊亞赫得罪摩洛哥總教練哈利霍季奇（Vahid Halilhodžić）而被踢出國家隊，哈利霍季奇做出這樣的評語：「我執教生涯首度見到這樣的國家隊球員，他謊稱受傷而拒絕接受訓練，我無法忍受這樣的人。」

新教頭雷格拉古找回齊亞赫，成功安撫他並委以重任，讓齊亞赫在世足為國爭光，他於16強戰踢滿120分鐘，並於PK戰攻進第2點。雷格拉古對他的寵愛簡直無以復加：「我們不能把齊亞赫視同一般球員，他是我們的王牌，有些教練說我們應該一視同仁，但齊亞赫是例外，我對他展現愛與尊敬，這是他應得的。」