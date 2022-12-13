克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalić）4年前率隊勇闖世足決賽，他們該屆與阿根廷同組，並以3比0戰勝阿根廷。兩隊碰巧包辦了前兩屆的亞軍（克羅埃西亞2018、阿根廷2014），雙方本屆只有一支隊伍有機會爭冠。達利奇表示他有4年前的經驗，知道要如何對付梅西（Lionel Messi）。

英媒《天空體育》分析，阿根廷以類似1986年的冠軍模式來組隊，35歲的梅西的跑動能力不如當年，「擺上10個梅西也不會比較強」，阿根廷需要的是1個梅西和整群足以支撐他的團隊。例如梅西不能一直跑，就讓其他年輕的雙腿來替他跑，讓梅西專心在前場中路與右路活動。

達利奇認為對戰梅西最好不要使用一對一防守，雖然過去許多對手都是這樣做，但是達利奇可能傾向於使用區域封鎖，以數名防守球員擔任「圍牆」來製造一間能夠關住梅西的「牢籠」（jail cell）。他們只須維持一定距離，直到梅西帶球時再上去包夾搶球。

梅西本屆世足賽累積4顆進球、2次助攻、25次射門、11次帶球過人成功、製造16次射門機會。可以看出梅西不僅是攻擊箭頭，也是球隊最富創造力的球員，他帶球過人的突破能力顯示他和4年前一樣危險。