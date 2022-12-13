歐盟在上周一（5日）正式禁止進口俄國海運原油，俄國幾乎不再是歐洲原油供應國，但根據美國財經媒體報導，整體俄國海運原油出口量不減反增，而且近90%流向亞洲國家，其中包括中國、印度與土耳其等，今年都大舉進口俄油。

報導指出，俄國正將大部分原油轉移到亞洲，這些油輪船隊通過蘇伊士運河，並將貨物運往中國、印度等亞洲國家。船舶追蹤數據顯示，在截至12月9日的1週內，此航線的每日石油運輸量大幅增加46.8萬桶至345萬桶，占當週從俄國港口出口的原油總量比率達89%。

值得注意的是，中國、印度與土耳其成為俄油最大買家，截至9日為止的四周裡，運往這三國的俄油數量增加至日均273萬桶，報導稱，此數字比烏克蘭戰爭開始前四周高出3倍之多。

歐盟上周一（5 日）正式禁止進口俄國海運原油，在歐盟禁令生效後，除了少量運往保加利亞的原油，俄國幾乎已經停止向歐盟輸送海運原油。

此外，歐盟、七國集團(G7)和澳洲也從12月5日起對俄油實施價格上限，每桶訂在60美元，任何買家想要取得歐盟的船運和保險服務，必須以每桶不到60美元的價格採購俄油。