台灣8位拳擊好手11月28日到12月10日在墨西哥瓜達拉哈拉舉辦的金腰帶拳擊系列賽，所有選手全部奪牌，13日上午6點帶著史上最佳國際賽戰績5金1銀2銅返抵國門，期待明年杭州亞運繼續爭光。

此行國內拳擊運度4大天后林郁婷、陳念琴、黃筱雯、吳詩儀首次在國際賽同時打下金牌，此外甘家葳也在男子75公斤級奪冠，女子63公斤級黃于庭摘銀，男子51公斤杜柏緯、63.5公斤賴主恩兩人則獲銅牌，中華拳擊隊總教練柯文明表示，這是我國拳擊選手自1968年墨西哥奧運後，54年來第一次重返中南美洲賽場，又一舉締造史上最佳戰績，代表國內拳擊運動在上任不滿一年的中華拳協理事長許明杰領導下改革有成，期待繼續往上提升。

其實中華拳擊隊今年11月才約旦安曼亞洲拳擊錦標賽帶回1金3銀，不到一個月原班人馬又帶著8面獎牌凱旋而歸，柯文明補充，比賽地點墨西哥瓜達拉哈拉海拔1560公尺，空氣稀薄且乾燥，對中華隊拳手們也是難得的經驗，「在10餘天的賽程中，時刻保持備戰狀態，等於經歷一次嚴格的高地移地訓練，一舉兩得。」

這趟墨西哥最受矚目的是我國女子拳擊四大天后首次全部摘金，對營造競爭的氛圍很有幫助，柯文明指出：「4位奪金女將是中華隊國際賽主力，她們同時贏得金牌象徵『事事如意』，更可提升她們明年出戰杭州亞運的自信。」

柯文明也指名唯一的男子奪金選手甘家葳，藉由比賽自我肯定，重振信心，「他歷經一段很長的低潮，卻不氣餒，默默苦練，終於一掃陰霾。」

柯文明並說，中南美洲拳擊好手輩出，在國際拳壇統領半壁江山，中華隊在強敵環伺中不僅不辱使命，也大開眼界，收穫滿滿，「中南美拳風獨樹一格，速度快、拳路刁，兼俱野性與創意，古巴、地主墨西哥，再加上非洲摩洛哥及阿爾及利亞好手齊聚，非常值得我國拳手學習。」