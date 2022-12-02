日本隊今天在世界盃足球賽以2比1爆冷擊敗西班牙後，日本球迷興奮歡呼，還有人留下喜悅的淚水。日本首相岸田文雄和網球明星大坂直美甚至全球首富馬斯克等人都在推特發文慶祝。

綜合路透社和法新社報導，日本在2022卡達世界盃足球賽小組賽首戰也大爆冷門擊敗勁旅德國，如今以E組第一名成績晉級16強。日本先前曾3度殺進世界盃淘汰賽，但都在16強階段鎩羽而歸。

日本隊接下來將與2018年世界盃亞軍克羅埃西亞爭奪8強門票。

一家日媒網路版頭條標題寫著「杜哈再傳喜訊」，喚起人們對日本戰勝德國隊後被媒體稱為「杜哈奇蹟」的記憶。

東京代表性景點澀谷十字路口湧入大批狂歡人潮，警察到場拉上黃色警戒線，維持秩序。在日出前，高喊著「日本」的球迷湧入澀谷十字路口，欣喜雀躍地大喊「加油，加油，加油！」在此同時警察努力控制人流。

身穿日本藍武士國家隊球衣、19歲的佐藤雄生（Yusei Sato，暫譯）說：「我沒想到日本會以分組第一名晉級。謝謝日本隊！我愛你們！」

23歲的工藤拓哉（Takuya Kudo，暫譯）一看到日本隊獲勝就淚流滿面。他說：「我太高興了。老實說，我從沒想過日本會表現這麼好。我真的很激動。」

澀谷站是東京最繁忙的車站之一，球迷聚集在此向睡眼惺忪、趕著上班的通勤族擊掌。

網友也紛紛在社群媒體上歡慶贏球，開心寫下「藍武士！」和「逆轉勝！」等留言，一些球迷更分享球員身穿隊服在歡呼的漫畫。

日本網球明星大坂直美在推特分享以日本球員頭部全換成經典漫畫人物的合照來慶祝，就連億萬富翁馬斯克（Elon Musk）也在推特上寫道：「恭喜日本！」

日本首相岸田文雄告訴記者這場勝利「具歷史意義」，並致電日本隊總教練森保一和日本足球協會會長田嶋幸三道賀。

岸田文雄在推特發文表示：「教頭森保一和球員在承受巨大壓力下，仍在這場歷來最重大的比賽中取得精彩的成績。我想對全隊的努力不懈由衷表示敬意。」

「我告訴他們，他們給了日本人民勇氣和能量。我們很期待16強的比賽。日本加油！」