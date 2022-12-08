清心福全抽獎獎品一覽，iPhone14 128G、台灣－日本東京雙人來回機票相當誘人。（清心福全提供）

大苑子「莓好成雙曲奇餅禮盒」，商城價329元。（大苑子提供）

手搖飲店迎耶誕，大手筆祭出優惠，清心福全限時推出消費滿200元即可憑發票參加抽獎，獎項包含Phone14 128G等，滿500元則可加碼抽「台灣－東京日本雙人來回機票」。大苑子則與餅乾專家「台灣優格餅乾學院」聯名推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」，購買可享點數回饋。

9日至明年1月31日，到清心福全購買手搖飲、加價購商品、恰好瓶及其清心福全品牌商品都能參加活動，凡消費滿200元即可憑發票參加抽獎，有機會帶走iPhone14 128G、Samsonite新秀麗行李箱、AirPods等；消費滿500元加碼抽台灣－日本東京雙人來回機票。明年2月15日上午11點將抽出所有獎項中獎者，並於官網公布。

大苑子則與「台灣優格餅乾學院」聯名推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」，每個禮盒中共有兩種口味，「經典牛奶曲奇」添加許慶良鮮乳製成，香濃酥鬆；「莓好時光曲奇」包含天然無香精的草莓乾、草莓果汁，吃起來飄散奶香和水果香。即日起到11日可於大苑子APP商城購買，每盒商城價329元，綁訂大苑子旺卡結帳還可享10％點數回饋。