台灣交通環境惡劣，堪稱是行人地獄。臉書粉專《交通觀測站》表示，台灣人行道不平整，還堆滿雜物，且違停多，讓行人「舉步維艱」，但往好處想也許適合跑酷，接著還拍下視頻發起「跑酷挑戰」，吸引了1.1萬人觀賞討論，不少台灣人回應說，真的是笑著笑著就哭了。

臉書粉專《交通觀測站》近日PO影片分享，台灣人行道推滿了雜物，腳踏車、機車甚至汽車違停狀況層出不窮，連外媒CNN都直言台灣交通環境惡劣，轉念思考也許這麼惡劣的都市行走環境，可以吸引全世界跑酷（在城市裡疾走通過障礙物的極限運動）選手來台灣挑戰。

從影片中可見，短短22秒的路程，影片主角至少「起飛了6次」，為了閃避人行道中央的巨型變電箱，必須跳起來翻過去，還有地面高低不平，導致他需要不斷「起跳降落」，期間還要忙著閃躲店家的招牌和一些裝飾用的植物，一旁還有汽機車違停。

影片吸引1.1萬人朝聖，不少網友感嘆地說，「笑著笑著就哭了」、「苦中作樂的台灣人」、「太棒了，以後上課場地問題完全解決」、「台灣終於可以舉辦國際賽事了！令人振奮」、「蠻適合辦比賽，比賽規則就是努力活下去」、「抗議！這種比賽根本歧視台南，台南連人行道都沒有，怎麼舉辦比賽！」