德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總理博恩（Elisabeth Borne）25日（週五）簽署了一份呼籲團結的聯合宣言，雙方表示，將致力於實施相互支持、團結一致的具體措施，以確保能源供應安全。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）26日報導，本次「法德團結」（Franco-German Solidarity）的政治宣言簽署儀式，是在雙方於柏林會晤後舉行的。

聯合宣言指出，由於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，出現了全球能源危機和「前所未有的價格上漲」，載明法國和德國重申它們在能源領域的密切聯繫和充分團結。

German Chancellor Olaf Scholz (R) and French Prime Minister Elisabeth Borne (L) sign a declaration for joint energy solidarity at the Chancellery in Berlin, Germany, 25 November 2022. 📷️ epa / Filip Singer#Germany #France #energycrisis #epaimages pic.twitter.com/vIwCWpqwgY — EPA Images (@EPA_Images) November 25, 2022

宣言內容強調「因此，兩國致力於實施相互支持和團結的具體措施，以保證其公民和企業的能源供應安全，」。

關於能源供應以減少對俄羅斯石化燃料的依賴，兩國做出了新的承諾。「在2023年第一季的下一次法德部長理事會上，兩國還將簽署一項政府間協議，根據歐洲天然氣安全供應（Security of Gas Supply, SoS）建立一個天然氣供應的團結機制。」

法國和德國還重申了氫氣對實現氣候中和的重要作用，並回顧了他們分別在2050年和2045年實現「氣候中和」的承諾。

宣言的最後載明：「為了加強合作，落實上述規定，兩國承諾在能源問題高級別工作組內加強交流，」