德國經濟辦事處於圓山花博公園花海廣場舉辦第3屆「德國商品X聖誕市集」，長榮航空與慕尼黑機場12月2日至4日設置宣傳展位，現場除佈置各式聖誕氣氛的造景，也提供多項好禮以及送出機票大獎，與逛展民眾同歡，感受傳統德國聖誕文化。

長榮航空11月3日開闢台北－慕尼黑航線，每周提供4班的飛航服務，拉近台、德2地民眾的距離。為讓民眾在台灣也能感受到超過600年的傳統德國聖誕文化，今年特與慕尼黑機場攜手合作，共同打造聖誕主題拍照專區，有可愛的絨毛飛機與著名的慕尼黑新天鵝堡，以繽紛燈光襯托，吸引民眾合影留念；攤位的另一側還有從慕尼黑空運來台的跳舞機、德國傳統薑餅，讓有興趣挑戰的民眾除了可以大顯身手，還可獲得德國當地的小紀念品。

長榮航空為慶祝「德國商品X聖誕市集」開幕，民眾只要現場加入長榮航空LINE官方帳號，就能獲得長榮航空商務艙米果、慕尼黑機場鑰匙圈及大會集點1枚，集滿10點就可參加抽獎，幸運兒可獲得台北－慕尼黑來回經濟艙免費機票2張，搭配由慕尼黑機場公司贊助的慕尼黑城市旅遊大禮包的超值大獎，包括4星級飯店住宿、城市旅遊通行證、100歐元餐廳抵用券等。

長榮航空隨著台北－慕尼黑航線的開闢，已成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，民眾可以透過慕尼黑、米蘭、巴黎、維也納、倫敦、阿姆斯特丹6大歐洲航點，每周30班的密集航班，進出歐洲行程的安排將更加便利，未來歐洲的商務、旅遊市場熱絡程度將令人期待。