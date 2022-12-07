周二公布的一份報告顯示，在「傳染病購買計畫」(PEPP)之下所持有的南歐國家國債，歐洲央行(ECB)已在過去兩個月進行減持，另一方面則增加對德國和荷蘭國債的持有。

歐洲央行今年初暫停了在PEPP項下的債券購買行動，並表示，對於即將到期債券的再投資，將行使「彈性」原則，一旦個別的歐洲國家借貸成本太高，央行就可以伸出救援。

歐洲央行在今年夏天執行了這種「彈性」，在義大利國債殖利率飆高之際，出手穩定了該國債市。但是當義大利借貸成本穩定之後，央行開始縮手。

歐洲央行在10月和11月之間刪減了在PEPP計畫下對西班牙國債的持有，減少約14億歐元；同時之間也減持義大利國債7.94億歐元，以及葡萄牙的11億歐元國債。

ECB官員們觀察10年期的德國和義大利國債殖利率的息差，從九月選舉時的260基點息差，收窄到187基點，顯示投資人對義大利新上任政府抱持更多信心。

在10月和11月之時，ECB增加對德國國債持有，為增加26億歐元，對荷蘭國債則增持17億歐元。

ECB預計明年要開始大幅減少持有規模更大的「資產購買計畫」(APP)，讓部分的債券到期之後，ECB即不進行再投資。