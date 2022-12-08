歐洲央行(ECB)官員Fabio Panetta周三指出，加密貨幣資產會繼續存在，因此為了保護全球投資人和金融穩定性，應該迫切地對其進行監督。

今年以來，加密貨幣投資人遭到一連串打擊，包括FTX交易所倒閉、穩定幣TerraUSD崩盤及比特幣下跌。比特幣在過去一年間下跌了3分之2。

這不僅是一個泡沫的破滅，接下來可能是一個接著一個的破滅，Panetta在倫敦一場演講中表示，投資人此前對於錯失投資機會的擔憂，現在已經變為逃不出去的擔憂。

Panetta說，無擔保的加密資產像是一種形式的金融賭博，沒有任何社會或經濟上有用處的功用，所以央行的任務是打擊犯罪活動，保護投資人，並拯救金融體系。

即使是穩定幣，Panetta認為，它也應該透過與大量資產的連結，來維持其價值。

而加密貨幣具投機和高回報率特性，使其成為炒作標的，並非用來替代或進行傳統貨幣的交易功能。

加密貨幣市場和金融體系之間的連繫可能會增強，特別是如果主要科技公司也進入該領域，此意味著迫切地需要監管。

Panetta表示，監管工作主要應該著眼於防止使用加密資產來規避金融監督，以及保護主流的金融體系免於受到加密市場風險的影響。