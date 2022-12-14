日前新北市警方破獲以陳樺韋（綽號茶董）為首的詐騙集團，涉嫌囚禁多名求職被害人，且有3人被凌虐致死棄屍，引起社會譁然，本刊調查發現其幕後還有神祕藏鏡人透過加密傳訊軟體telegram帳號：「嵐道」在背後下指導棋，同時，更有刑事幹員透露，日前發生在桃園套房的2死行刑式槍擊案，是該組織怕成員供出幕後老大而遭殺人滅口，光是一個詐團就因此賠上5條人命。

今年11月上旬，新北市警方破獲詐騙集團囚禁凌虐61名民眾，並將其中3人以殘忍手段凌虐致死案件，後續也查獲多起類似犯行，檢警加強查緝力度，在不斷溯源之下，懷疑這幾起犯案手法類似的詐騙集團囚禁案件，幕後有共同的藏鏡人，關鍵就在一起看似與詐團無關的套房雙屍槍擊命案。

本刊調查，綽號茶董的涂姓男子等人，背後還有神秘藏鏡人在背後下指導棋。（圖／本刊繪圖組）

今年9月1日，一名身穿黑衣的蘇姓男子（36歲）出現在桃園市桃園區中華路一處套房樓下，在步上樓梯的同時，還熟練地邊拉槍枝滑套，接著一名女子倉皇跑下樓，套房內隨即傳出陣陣槍響，女子再回到出租套房時，只見分別為27歲、28歲的陳姓男子及楊姓男子倒臥血泊中，雙雙頭部重彈，已經明顯死亡。

警方展開全島大追緝後，終在3天後逮捕蘇姓主嫌，外傳蘇男是詐騙集團高層，因不滿旗下員工陳男及楊男將詐騙款項黑吃黑而痛下殺手，但知情刑事幹員透露，其實蘇男並非外界所稱的詐團高層，他只是桃園一處宮廟的小弟，因為欠下巨額債務，因此才會接受委託當槍手，將陳男、楊男槍決。

本刊調查，陳男、楊男和蘇姓男子都是詐騙集團成員，但蘇男與陳、楊兩人並不相識，今年8月，陳、楊2人於新北市提領款項時，當場遭巡邏警方逮捕，暗中監看領款車手的集團成員看到他們被逮後，立即向集團高層回報。

消息傳回集團後，高層幹部們擔心組織會因警方溯源，而讓他們苦心在北部各處經營的據點被警方連根拔起，因此才會委託蘇男，趁著2人交保回到租屋處後，將2人殺掉滅口。

一名刑事幹員透露：「當時他（蘇男）不是拿自己的手機到套房，在場的其他人，有接到電話說有人要來收錢，應該是來收提領的款項，蘇男上去之後，還跟在場者確認身分，把不相干的人放走，剩下這2個人，之後先對一個頭部開槍，之後另外一個看到就馬上跑，蘇隨即開始掃射，所以現場留下很多子彈，最後這個人中了3槍才死，就我的了解，要殺他們的背後另有其他人。」

蔡姓槍手疑似接到滅口委託，在桃園一處套房將陳、楊2人行刑式射殺。（圖／翻攝畫面）

警方深入追查，發現該詐騙集團作案手法，與新北市警方破獲的囚禁案類似，向上溯源時，也發現2起案件都與一名在telegram綽號叫「嵐道」的人有關，此外還有在高雄六甲山區的囚禁案、新竹尖山的囚禁案，警方在向上溯源時，也發現與嵐道有關係，不排除這名嵐道就是在背後下指導棋的集團首腦，而被逮的蝦董、茶董甚至蘇姓槍手，都只是小兵小卒，警方正在深入蒐證追查中。

對此，新北市刑大表示，向上溯源偵辦時，發現該詐騙集團利用許多暱稱進行聯繫，然而目前部分嫌犯還沒有到案，是否首腦同為一人仍有待釐清；至於桃園槍擊案首腦是否與該詐騙集團首腦同一人，目前仍無法確定。

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