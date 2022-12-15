永和分局辦理守望相助隊任務訓練。（永和分局提供）

新北市永和警分局面對近年社會大環境改變，為精進守望相助隊巡守知能及培養默契，今（15）日辦理2022年下半年度里守望相助隊任務訓練，以因應不斷更新的犯罪形態及治安事件，希望透過標竿學習方式，提升巡守隊協助維護社區治安的效能。

前新北市警察局副局長、新北市政顧問溫枝發特蒞會場授課，分享於副局長任內如何偵查與犯罪預防成效，並以退休前新北市警察局破獲的重大詐騙集團案例，並希望守望相助隊夥伴將案例分享給親朋好友及左右鄰居知道，提醒大家找工作要特別小心謹慎查證，千萬不要盲目，以為有高薪工作輕鬆機會就前往應徵，結果往往難以預料。

近期民眾求職前往面試卻遭囚禁凌虐的「台版柬埔寨」詐騙案件，受到社會大眾非常關注與關切，新北市警努力下成功救出58人受害者，查出有3名被害人遭虐死，總計逮捕32名不法份子、羈押26人，並全力持續溯源追查這些詐騙份子，一個都不放過，警察局長黃宗仁更強調新北警治安決心不容挑釁，一定持續加強打詐，剷除惡質詐騙犯罪集團，守護民眾生命財產安全。

永和分局長陳保安表示，面對詐騙及犯罪手法不斷翻新，因此分局與民防、義警、守望相助、警友與志工等五力暨轄區各金融機構、超商、醫療院所等分別成立Line群組，將最新的犯罪手法案例即時上傳，再透過群組內的成員分享給其親友，希望將防詐意識的觀念由點到線再擴大到面，凝聚起警、民合作的力量及結合科技警政，共同來防制犯罪之發生，有效維護地區治安平穩。