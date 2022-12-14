求職面試不僅要有實力，往往還得靠點運氣。一名就讀台大研究所的男網友表示，自今年4月起面試了許多工作卻全數慘遭打槍，讓他崩潰地說：「這世界還有哪裡願意給我一個機會？」而貼文一出，許多網友看了他的學歷也百思不得其解，不過在原PO和其他網友的留言互動中，也有人點出他沒被錄取的可能原因。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，本身學歷是成大物理系畢業，後來考上台大物理所，目前正在準備碩士論文，同時也積極投遞履歷，共面試了10多個職缺，其中包含：台積電5次、聯電2次、ASML2次、友達、美光、佳世達、億光，以及「內湖2間不知名生技公司」。

「四大設備商也都投了，製程、CSE都投過，連面試機會都沒有！」原PO表示，他沒有收到任何一間公司的錄取通知，就連第二階段的面試都沒辦法參與，還有認識的人資說：「主管覺得你沒有很想要這份工作」，原PO感到灰心喪志，大嘆：「還有哪裡願意給我一個機會？」

貼文曝光後，許多網友也覺得詫異，紛紛留言，「奇怪！你這學歷不應該啊，是不是面試說了什麼奇怪的話」、「我猜是不是面試很多問題都答不出來，不然這學歷很難連二面都沒有吧」。甚至有人歪樓笑說：「太奇怪了，你是不是沒穿褲子去面試」。

對此，一名自稱台積電經理的網友好心回應，「不嫌棄的話，可以幫你看看哪裡出了問題」，而原PO在一來一往的對話過程中，稱對方為「你」，再次引起網友熱議，認為對方無償幫忙，原PO請教陌生人時應該要尊稱「您」，留言狂酸：「大概知道為什麼面了10幾次都沒人要了」。

不過也有一名交大電機所畢業的網友表示，自己面試了20多次也沒被錄取過，「有時候真的不得不相信命運」。