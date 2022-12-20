13：32更新，台股終場收在14170.03點，下跌263.29點，成交值為2636.74億，台積電暴跌9元，收在457.5元。

日本央行稍早宣布，調整殖利率曲線控制計畫，提高10年期日本公債殖利率上限升至0.5%，高於先前的0.25%上限，引發日圓急升，全球資金回防日本，加劇市場波動，台股盤中一度重挫超過260點，台積電下殺11.5元觸及455元。

日本央行雖維持超寬鬆貨幣政策，意外微調殖利率曲線控制，公債殖利率上升，日圓跟著強彈，且日本投資人是最大海外金融資產持有者之一，將吸引鉅額資金回流日本，導致台股盤中跳水，美股期指跌幅擴大，日經指數也翻黑，重挫超過600點。

全球遭遇高通膨危機，各國央行紛紛跟進美國聯準會升息，但日本仍維持超寬鬆的負利率政策，以支撐經濟發展，是全球唯一保持負利率的主要國家，先前也曾傳出日本政府將趁著明年日本央行總裁黑田東彥任期結束的時間點，大幅調整超寬鬆貨幣政策，但此消息並未得到證實。

日本的超寬鬆政策讓日圓持續走貶，屢創新低，央行在不改變貨幣政策的前提下曾多次進場干預，才稍稍止跌，如今公債殖利率上限調高，日圓也跟著上漲超過2%。