德國經濟辦事處連續第三年在台灣舉辦「德國商品X聖誕市集」，12月2日至4日在台北市圓山花博公園舉行。本次市集提供消費滿額集點抽大獎的活動，除了各式令人期待的獎品外，還有台北至慕尼黑直航機票作為最大獎。台灣賓士集團和中華賓士亦在場展示最新兩款電動車，EQA和EQS。

「德國商品X聖誕市集」今年共有72攤位，包括54個品牌提供多樣的德國商品，除了道地德式美食、飲品和紀念品，傳統德國聖誕市集必不可少的德式熱紅酒也沒缺席。為了吸引台灣民眾的參與，廠商發揮創意佈置攤位，包括獨家空運來台的慕尼黑機場跳舞機，長榮航空打造的聖誕主題拍照專區，美最時的砍聖誕樹遊戲，凱駞空中足球。

主辦單位德國經濟辦事處處長林百科在記者會強調，我們的生活在疫情趨緩之後回到常軌，一個與世界接軌的耶誕節過節方式，相信也是台灣朋友們期待的活動。

活動贊助商台灣賓士集團總裁畢立思在致詞時表示，疫情終於緩和，這是值得慶祝的時刻，很高興能夠代表德國企業界，在節慶氣氛最濃厚的聖誕市集和大家互動。」

聖誕樹贊助商長榮航空表示，德國經濟辦事處舉辦的聖誕市集吸引民眾在歡樂的氣氛中，更加了解德國的風土民情，長榮航台北-慕尼黑航線每週飛航4班，拉近台、德兩地民眾的距離，是旅客前往德國的最佳選擇；長榮航空與慕尼黑機場在今年的聖誕市集合作的展位，特別將新天鵝堡搬到花博公園，也準備了各項好禮與遊戲，歡迎民眾前來提早過聖誕。

連續三年參加活動的德國餐飲商-Little Europe負責人Schenck表示：「去年我們收到遊客好評不斷，所以今年我們決定重回市集，提供正宗的德式香腸。」負責人很感激能在今年的德國聖誕市場上向大眾介紹德國文化， 對於本次德國聖誕市集感到非常期待，希望可以與更多台灣朋友在市集上見面。