醒吾科大111學年度「星星知吾心」聖誕點燈活動，由表演藝術系學會策劃，6日當聖誕鐘聲響起時，表藝系學生們在校園內設置風、火、水、土四個星象區，化身星座仙子與同學們互動，點燃聖誕歡樂氣氛，並由醒吾科大校長陳義文進行點燈儀式，在Young Young女團的聖誕舞曲帶動下，引爆台下同學們的熱情，展開十二月的聖誕系列活動。

醒吾科大Young Young女團以聖誕舞曲開場，現場同學們全面失控，尖叫歡呼聲不絕於耳。(照片/醒吾科技大學提供)

表藝系師生們用心規畫「星星知吾心」聖誕點燈活動，以彩妝及造形裝扮成十二星座仙子，用熱情驅離多日陰雨，當聖誕鐘聲響起，美麗的星座仙子在校園四處穿梭，帶領同學們前往熱鬧繽紛的主舞台。

本次醒吾科大校長陳義文以聖誕裝扮現身，開心的感謝老天爺疼惜沒有下雨，雖然寒冷但更增添聖誕氣氛，並在點燈前帶領大家一起許下三個願望，第一是希望全校教職員跟同學們身體健康、學業進步、事業順利，第二是祝福台灣國泰民安、風調雨順，最後一個願望是希望世界和平，大家能夠平安快樂。

醒吾科大表藝系十二星座同學開場舞表演，曼妙舞姿魅力四射吸引全場目光。(照片/醒吾科技大學提供)

當陳義文將幸運糖果分送台下同學時，再度掀起同學們的尖叫歡呼聲，並用星星魔法棒點亮星光隧道及聖誕樹，完成溫馨歡樂的聖誕點燈儀式！當聖誕燈飾點點亮起，緊接著由Young Young女團以聖誕舞曲開場，現場同學們全面失控，尖叫歡呼聲不絕於耳，陸續出場的Tensquad、轉學生、Zenith、MG、Rocket Rock、Soul Lightning表演，將整個點燈活動帶到最高潮。

醒吾十二月聖誕系列活動「幻醒聖誕心願牆」、「吾彩繽紛聖誕市集」、「幻醒聖誕快閃活動」，以及令同學們期待的「幻醒聖誕演唱會」，將在21日於體育中心壓軸演出，陪伴全校師生度過歡樂聖誕月。

醒吾科大舉辦的聖誕點燈活動，藉由各系所、社團的專長與創意，讓每年的活動內容豐富多元，同時培養學生活動規劃力、執行力、創造力、領導力，發掘學生的潛在能力，並提供同學們一個展現才華與魅力的舞台，所以舉辦各類型活動，不但是學校教育的重要項目，更是落實大學社會責任不可或缺的一環。