麗寶OUTLET多家服飾品牌祭出優惠，SIMPLE LIFE結束代理1折起。（麗寶樂園提供）

麗寶落羽松共有近千棵、綿延1.6公里長，搭配摩天輪形成夢幻仙境美景。（麗寶樂園提供）

年的腳步近了！2022年將進入尾聲，很多人開始準備聖誕交換禮物。麗寶OUTLET MALL推出包括香水、香氛禮盒、療癒系小物、質感家電等好康特賣，身分證中4碼還能享聖誕大餐四人同行一人免費的好康。美年都吸引許多人朝聖的麗寶落羽松季將於12／23日開跑，還將舉辦狗狗聖誕趣味競賽等活動，讓毛孩也能踏青賞景。

麗寶樂園渡假區指出，麗寶OUTLET推薦多款療癒系小物、香氛紓壓、冬日暖心用品等，任誰收到都滿意！包括膳魔師聖誕保溫瓶只要350元、知音文創經典聖誕飾品出清全面5折起、金石堂聖誕禮品6折起、Stadler Form Lea無線香氛機特價1650元等。

聖誕節聚餐首選！星野肉肉鍋推出身分證配對優惠，凡身分證字號有1、2、4、5，四碼全中者，四人同行一人免費，中三碼者，也可享四人同行一人半價；莫凡彼則推出「星夜聖誕交響曲雙人套餐」原價特價1288元，點此套餐參加打卡活動還有機會抽中千元餐券、瑞士餐具等。

麗寶樂園渡假區說，天氣轉冷OUTLET多個服飾品牌祭出超殺優惠，ALL WEARS毛帽只要299元，PEANUTS圍巾特價699元，還有日本服裝品牌SIMPLE LIFE結束代理1折起，Arnold Palmer全面1折起，消費滿4000元現折1000元； Roots 品牌週年慶3折起、GAP特價4折起，好康優惠替您省荷包，無痛換季買新衣。

麗寶樂園渡假區東側、OUTLET後方的落羽松秘境，將從12／23開放至明年1／8，「落羽松套票」每人只要350元，包含落羽松門票還加贈天空之夢摩天輪搭乘券，遊客除可以步入落羽松林體驗充滿詩意的美景外，還能搭乘摩天輪，從高空俯瞰落羽松祕境與周邊美景。