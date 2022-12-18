聖誕佳節即將到來，遠雄文教公益基金會化身耶誕老公公，送禮物送到桃園新屋。12月17日在桃園新屋環境教育園區有一場聖誕嘉年華活動，遠雄文教公益基金會邀請親子家庭一同參與，今年活動將藝術教育、設計思考融入聖誕活動，透過手作體驗，闖關遊戲，讓孩童們從中學習、互動，用不同角度認識藝術美學。

遠雄文教公益基金會邀請超過400個親子家庭，一起參與這場熱鬧的聖誕嘉年華活動，活動以聖誕精靈開Party為主題，孩童來到基金會在現場的攤位，分別可以參加遊戲體驗及手作活動，透過「兒童藝術美學教育」、「視覺色彩養成」、「創意構圖訓練」三大重點，啟發孩童創意，進而刺激創造力。

看似簡單的聖誕手作，卻富含創意發想、配色構圖、觀察同理心、組織能力，孩童可以輕鬆學習無壓力。除此之外，嘉年華也規畫為兒童量身打造的遊園活動，規畫環境導覽、食農體驗等豐富課程，配上有趣闖關遊戲，從中認識環境教育，傳遞大自然的生態知識。

遠雄文教公益基金會楊舜欽執行長表示：「基金會長期關懷兒童文化教育，每年在聖誕前夕都會參與傳愛計畫，包裝聖誕禮物送愛到偏鄉，今年首度參與聖誕嘉年華，透過手作互動，結合兒童藝術教育，培養孩子獨立思考的藝術，並將集團志工親手包裝的聖誕禮物帶到嘉年華，分享給現場參加活動的兒童。」

遠雄文教公益基金會長期關注學童教育及永續議題，秉持「改變，有我們撐你」的核心，持續推廣藝術美學，將教育跟生活結合，理念化為行動，一點一滴將我們的信念，關懷台灣各個角落的孩童。在這個充滿愛的節日中，讓更多人響應公益，成為改變的正向力量，用愛，構築夢想家園。