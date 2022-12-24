【又嘉氣象報報】清晨最冷4.3度! 白天微回溫 越晚越冷體感3度

寒流威力還沒減弱！今日最低溫4.3度出現在苗栗公館，氣象局指出，明日天氣和今日相似，稍早更針對20縣市發布低溫特報，局部低溫下探10度左右，高雄以北、宜蘭有機率出現6度以下低溫，預估下周一（12/26）略微回暖，到了下周三（12/28）還會有一波東北風抵台，迎風面將轉為濕冷。

氣象局資料顯示，明日水氣持續偏少，各地普遍為晴到多雲，僅花東及恆春半島偶有零星陣雨。而受寒流及輻射冷卻影響，明日清晨天氣寒冷，各地局部低溫下探10度，高雄以北及宜蘭甚至可能低於6度，白天北台灣仍有寒意，高溫約15到17度，其他地區則在19到22度，中南部日夜溫差大。

氣象局稍早針對20縣市發布低溫特報，提醒民眾務必做好禦寒準備。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局針對20縣市發布低溫特報，提醒大家今夜至明晨一定要注意保暖，其中屬於橙色燈號非常寒冷的地區為：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣，有6度以下氣溫發生的機率。

而寒冷的黃色燈號區域則是：屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生機率。

未來一周溫度趨勢，預估下周三（12/28）清晨將有一波東北季風抵台。（圖／氣象局提供）

氣象預報員張承傳指出，下周一、下周二（12/26、12/27）寒流威力減弱，白天北部高溫17到18度，中南部高溫22至23度，下周二（12/27）清晨起10度以下低溫範圍縮小，但竹苗及中部一帶仍可能出現10度以下低溫。

值得注意的是，下周三（12/28）將有一波東北季風增強，將持續影響到下周六（12/31），但冷空氣並不是太強，溫度持平，預估北部整天偏涼、中南部日夜溫差大，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部降雨機率提高，中南部沒有影響。