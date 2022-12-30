日本東京JR澀谷車站前的十字路口是日本年輕人歡慶節日最愛聚集的聖地。儘管日本COVID-19防疫行動限制已放寬，但今年澀谷區如同前兩年一樣，不舉辦跨年活動。

由澀谷區公所、澀谷區商店會連合會、澀谷站前管理協議會等組成「澀谷跨年執行委員會」自2016年開始在東京JR澀谷車站前舉行跨年活動，包括在澀谷全向十字路口的大型電子螢幕上播放跨年倒數的影像，迎接新年的到來，估計約有10萬人參加。

不過，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐影響，2020年以來停辦跨年活動。

澀谷跨年執行委員會10月就初步決定今年也不辦跨年活動，澀谷區公所12月26日正式宣布此事。如同去年除夕，今年除夕澀谷全向十字路口的大型電子螢幕將比平時提早一個小時、於晚上11時熄燈。

根據澀谷區的相關規定，12月31日晚上9時開始至元旦凌晨3時，澀谷車站周邊地區禁止民眾在街頭喝酒。澀谷區公所也請澀谷車站周邊35家店鋪配合，在這段時間內盡量不要販售酒品。

由於10月底萬聖節時，湧進大批人潮，有民眾違反條例在街頭飲酒，青少年騎機車叫囂。為了避免出現這種情況，澀谷區長長谷部健26日在澀谷區官網表示，除夕的澀谷車站周邊地區並沒炒熱跨年瞬間的要素，但還是由衷拜託來澀谷的民眾都能守禮、有公德心，平平安安迎接新年。

澀谷區除夕到元旦凌晨將動員約100名警力維持秩序，以減少群眾逗留。此外，澀谷區的職員也會巡邏勸導民眾要守禮。澀谷區公所透過官網、社群網站、5家公車公司及4座電車車站以英、日文告知民眾今年不辦跨年活動以及禁止民眾在街頭、公園、公共場所等地喝酒。

包括澀谷站前、澀谷MARK CITY、道玄坂、文化村通、東京手（Hands）澀谷店、公園通、商業設施RAYARD MIYASHITA PARK（宮下公園）一帶均禁止喝酒。12月31日晚上至元旦凌晨一時，澀谷車站忠犬小八前廣場、全向十字路口一帶有6處將設置監視台。

往年有許多民眾在澀谷歡度跨年倒數後，會走到明治神宮進行新年參拜祈福，鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未平息，明治神宮透過官網呼籲民眾不要過度集中前來。

明治神宮附近的原宿警察局為避免元旦至1月3日前往明治神宮參拜的人潮過度擁擠，將在原宿車站、代代木車站周邊實施交通管制。（編輯：高照芬）1111230