「虎辭勝歲」住房專案，肖虎或名字有「虎」字的民眾，每房加贈餐飲福氣金2000元。（北投大地酒店提供）

大地酒店知名的雪景大眾風呂，邊泡湯還可邊欣賞飄雪美景。（北投大地酒店提供）

大地酒店每個房間都有獨立溫泉池，旅宿期間可在房內泡湯，享受療癒的白磺泉。 （陳俊吉攝）

農曆新年期間，房客可免費參加客製化春聯DIY體驗歡慶新年。（北投大地酒店提供）

台北凱達大飯店「Nice 兔 meet you」住房專案，屬兔的民眾可升等至豪華客房。（台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店鄰近龍山寺，許多人過年期間喜歡到龍山寺祈福走春。（台北凱達大飯店提供）

新富町文化市場是個充滿文青感的景點，是近幾年萬華熱門打卡夯點。（台北凱達大飯店提供）

寒假和農曆春節即將到來，迎接後疫時代第一個寒假和史上最長的春節年假，飯店業者推出特色住房專案攬客，虎、兔兩生肖還有專屬的加碼優惠，讓民眾不用等到農曆新年就可以省荷包住飯店。

北投大地酒店在即將告別虎年之際，特別推出「虎辭勝歲」住房專案，感謝顧客一年來的支持。1月19日(含)前，周一至周四入住酒店，生肖屬虎或名字有「虎」字的民眾，虎、琥、彪等有「虎」字者皆適用，每房加贈餐飲福氣金2000元，可於館內奇岩一號中餐廳、喜歡西餐廳、月兒彎彎涮涮鍋三間餐廳消費抵用。

「虎辭勝歲」專案還提供翌日早餐兩客、500元的SPA折價券，睡前還有悠哉的Happy Hour時光，可品嚐飯店贈送的特色飲品，讓身心能得到最徹底的解放。大地酒店每個房間都有獨立溫泉池，旅宿期間可在房內泡湯，眺望丹鳳山的美景；或直接到館內知名的雪景大眾風呂，欣賞世外桃源般的飄雪美景，享受療癒的白磺泉。

年節期間，不少民眾喜歡買福袋試手氣，大地酒店春節福袋一個售價1888元，有機會獲贈價值逾3萬元的「丹鳳套房一泊一食住宿券」、獨立湯屋及大眾風呂泡湯券、法國精品沐浴備品組、美食餐飲券等多項好禮，獎品總值高達33萬元。在館內消費的民眾還能參加財神爺快閃、客製化春聯DIY體驗等活動歡慶新年。

鄰近萬華火車站、龍山寺捷運站的台北凱達大飯店，甫獲得LINE旅遊公布「2022年台灣熱門飯店第一名」殊榮，向來以高CP值廣受小資族喜愛。迎接此波春節長假，業者推出「Nice 兔 meet you」住房專案，大年初一到初五入住，每房3888元起，包括2客早餐、好運軟糖，還有價值千元的開運紅包，開運紅包內含500元凱達客房／餐飲消費抵用券2張。

生肖屬兔的民眾入住精緻雙人房享升等豪華客房，每日限量５間，連住兩晚再享精選紅酒１瓶。業者分享入住台北凱達飯店，可到附近的龍山寺祈福走春，接著再走訪古色古香的剝皮寮、融入文青風的新富町文化市場等，輕鬆感受新潮與懷舊交織的台北風貌，讓旅程更精采。

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