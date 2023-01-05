大甲警分局外埔分駐所員警結合轄區「福慧禪寺慈善會」，5日在外埔區公所廣場前，舉辦「弱勢家庭發放冬令救濟物資」。(警方提供)

大甲警分局長吳燕山率外埔分駐所所長李有志，及動員員警和協勤志工前往協助執行發送任務，今年發送戶數多達660戶善行令人動容。(警方提供)

大甲警分局長吳燕山率外埔分駐所所長李有志，及動員員警和協勤志工前往協助執行發送任務，今年發送戶數多達660戶善行令人動容。(警方提供)

「寒流來襲、人間有愛！」大甲警分局外埔分駐所員警結合轄區「福慧禪寺慈善會」，5日在外埔區公所廣場前舉辦「弱勢家庭發放冬令救濟物資」，受助家庭可領到白米、醬油、餅乾、肉鬆、米粉等日常用品，今年發送戶數多達660戶，過年期間可享用，並貼心準備一個紅包，祝福每個受助家庭順心如意。

大甲警分局平日落實社區警政，發覺有弱勢家庭或獨居長者，便會執行友善通報給福慧禪寺慈善會納入辦理救濟對象，今天上午大甲警分局長吳燕山率外埔分駐所所長李有志，及動員員警和協勤志工前往協助執行發送任務，今年發送戶數多達660戶善行令人動容。

警方指出，發放過程中，遇到外埔分駐所員警，日前受理1件李姓民眾的意外事件，得知是為白髮人送黑髮人時，22年次李姓老翁獨居無力喪葬年長者，生活困頓弱勢家庭，並遵循警政署社區警政再出發方案，為李姓老翁友善通報外埔區公所及福慧禪寺慈善會，李翁這次也是受惠戶，李民特別感謝處理員警見狀銘記在心，在外埔區公所廣場前合影留念。

大甲警分局長吳燕山強調，台灣社會已邁入超高齡社會，獨居長者及弱勢家庭亟需社會關懷，非常感謝福慧禪寺釋觀行住持慈善團體和外埔區公所，積極投入關懷轄區居民，也希望本分局員警能充分發揮人民褓母及為民服務之精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居長者，視民如親、警愛民、民敬警，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個如意的春節假期及感受到社會的溫暖。