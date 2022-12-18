台北氣溫下探9度，位於新北市偏鄉的烏來國中小卻充滿著溫暖。青年共創發展協會與新北市烏來區原住民關懷協會17日共同舉辦「烏來聖誕公益園遊會」。活動內容結合聖誕表演舞台、聖誕園遊會、烏來國中小成果發表、烏來好聲音歌唱大賽等活動，現場更有基金會捐助100份中低收入戶聖誕禮券，及東原文化贊助聖誕燈籠100份，超過百位的大小朋友玩得不亦樂乎，更倍感關懷。

「烏來聖誕公益園遊會」結合5新-新科技、新媒體、新教育、新創藝、新教育，內容還包含手作體驗。（主辦單位提供）

烏來國中小校長陳煌燿分享，社區與協會的結合，可以讓烏來更有過節的氣氛，帶動烏來的新氣象。「烏來聖誕公益園遊會」結合5新-新科技、新媒體、新教育、新創藝、新教育等14個攤位讓國中小學生寓教於樂，包含以手作體驗為主的「固固文創-手作聖誕花圈」、「繽紛史萊姆DIY」、「趣味泡泡畫」及「點點星空瓶」等，足以培養學生的創意和藝術能力；更有偏鄉學生較少接觸的新媒體教育體驗，「一支麥克風」記者培訓、「潮Game電動館」舞蹈比賽，讓偏鄉學生有機會擁有新媒體及新創藝的能力。

永續企業代表東原文化企業王培剛董事長親臨現場，特別設計摺紙燈籠將台灣文化融入永續議題讓學生手作了解，更邀請全方面音樂才女曼青、新生代創作歌手侑彤、台北科技大學國樂社及孩子們最愛的kiwi 莫允樂及羚羊吳鎮安表演，帶著孩子一起唱跳，驅逐所有的寒氣；孩子們更展現課後班學習的才藝，國中部帶來的原民孩子大合唱、高年級學生的手牽手大合唱、中年級學生的英雄聯盟舞蹈表演、低年級學生的金勾杯節奏表演；更有烏來好聲音歌唱大賽，讓原住民好聲音透過比賽被聽見！

青年共創發展協會與新北市烏來區原住民關懷協會17日共同舉辦「烏來聖誕公益園遊會」。（主辦單位提供）

12月聖誕的季節，「烏來聖誕公益園遊會」為你的聖誕加溫，青年共創發展協會更提供50棵聖誕樹、各種好禮抽獎，讓參與者提前獲得聖誕禮物，為活動畫下完美句點。