鎮長陳文顧(左)與代表會主席蔡乃靖(右)也扮起聖誕老公公同樂，並贈感謝狀給幼兒園長王怡人(中)。(圖／金湖鎮公所提供)

小朋友們上台帶來精神聖誕歌曲舞蹈，把歡樂、喜悅、感恩、平安帶到每個家庭中。(圖／金湖鎮公所提供)

再過2天就是一年一度的聖誕節，在這個充滿愛與分享的節日前夕，金門肯利熊優質幼兒園今(23)日上午由園長王怡人帶領著小朋友前往金湖鎮公所報佳音，受到金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖等人熱情的歡迎，鎮公所也特別準備精美小禮物分送給每位小朋友，祝福大家都能擁有一個快樂溫馨的聖誕節。

為了讓所有幼童們有一個快樂難忘的聖誕節，鎮長陳文顧與主席蔡乃靖還特別扮起了聖誕老公公，與幼兒園小朋友一同共度愉快的聖誕節，小朋友們也上台帶來精神聖誕歌曲舞蹈，把歡樂、喜悅、感恩、平安帶到每個家庭中並獻上祝福，希望每個人來年都心想事成、事事如意、幸福滿滿。

金湖鎮長陳文顧表示，非常感謝肯利熊優質幼兒園所有師生們前來公所共度歡樂耶誕，讓孩子們分享無限驚喜與歡樂，更讓整個報佳音活動增添了濃濃的聖誕節氣氛，願大家能夠在充滿愛的氣氛下共度歡樂聖誕節。

代表會主席蔡乃靖說，今天看到那麼多小朋友特別的開心，2022年即將結束，藉這個機會祝福大家在新的一年能夠以感恩的心感謝2022年的平安，並用歡喜的心迎接嶄新的2023年，期望大家在新的一年，所有的事情都能夠心想事成、美夢成真，小朋友們都能快快樂樂的在幼兒園成長與學習。