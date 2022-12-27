23歲日本女星橋本環奈擁有「千年一遇美少女」的美稱，今年10月她傳出與24歲男星中川大志熱戀，不過日前受訪時，她表示：「我一個人住」，試圖澄清同居傳言。然而，中川大志近日被目擊結束工作後低調趕回東京，並且進入橋本環奈的3億豪宅，與她甜蜜共度聖誕，似乎顯示出兩人關係更進一步。

據日媒《女性自身》報導，中川大志自從11月以來，在音樂劇《歌妖曲～中川大志丞変化～》中擔綱男主角。聖誕節當天是該劇在大阪舞台最後演出，結束後他和所有劇組人士齊聚居酒屋舉辦慶功宴，據當時在場的客人透露，慶功宴開始沒多久，中川大志便向大家告別離席。並在3個半小時後，出現在橋本環奈的公寓底下。還手提著一個蛋糕，應是要與她一同度過聖誕佳節。

事實上，儘管外界相當關注這對俊男美女的戀情發展，兩人的之間的緋聞並沒有見光死。此前宣傳搭檔電影時，依然不懼外界目光，時不時地對視、甜笑，互動熱烈。就有網友特地將一同登台的吉澤亮從照片中P不見。戲稱這是為小倆口準備的放閃舞台。而今，又再傳出兩人一同歡度聖誕節的消息。讓不少網友相當期待，猜測兩人何時能傳出結婚喜訊。