28歲香港女星貝依霖擁有32C性感上圍和火辣的S曲線身材，2018年加入杜汶澤所開的網路節目挑鋼管舞走紅，聖誕節剛過，貝依霖幾天前曬出自己慶祝佳節的辣照，可見她誠意滿滿的穿上紅色馬甲在聖誕樹旁拍照，露出呼之欲出的北半球，下半身則指穿紅色底褲，大曬三角部位，上頭還看似有道鎖，讓人想入非非。

貝依霖先前現身網路節目《杜汶澤喱騷》闖出知名度，上月香港警方打擊非法足球賭博，一度拘捕了不合法賭博網站的代言人，其中包括貝依霖，幸好後來沒事，事後她在IG回應被包養傳聞，澄清被包養或包養小鮮肉都各憑本事，她也很渴望，但「辛苦命要靠自己」，解釋錢都是靠自己合法賺來的。

先前貝依霖跟上潮流推出寫真NFT，她人紅是非多，在IG無奈分享被變態粉絲騷擾，一直發私訊想跟她發生關係，還留言罵她「好變態」，讓她暴怒回嗆問：「你還知道變態，你就不變態嗎？？？？」該網友知道私訊被公開後隨即道歉，「我只是講一下而已，看妳沒看訊息，所以才亂講話，妳真心生氣可以私訊我」，她再打臉回：「怪就怪你自己隨隨便便傳這種訊息，下次說話前用你的小豬腦想清楚！不用我說，我他X的不會想跟大家Sex」。

貝依霖早年受訪時被問是否被富二代追求過？她回應每星期都有人送花、食物，但沒有人私訊邀她去飯局，她承認追求者多，「說沒有就是說假話了，但希望把重心放在工作上」。最近她不吝分享性感照慶祝聖誕節，見三角部位曖昧加上一道鎖，網友興奮回應：「美過聖誕樹」、「好想替馬甲解鎖」、「Can you be my personal Santa Claus?」。