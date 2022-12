28歲香港女星貝依霖擁有32C性感上圍和火辣的S曲線身材,2018年加入杜汶澤所開的網路節目挑鋼管舞走紅,聖誕節剛過,貝依霖幾天前曬出自己慶祝佳節的辣照,可見她誠意滿滿的穿上紅色馬甲在聖誕樹旁拍照,露出呼之欲出的北半球,下半身則指穿紅色底褲,大曬三角部位,上頭還看似有道鎖,讓人想入非非。

貝依霖先前現身網路節目《杜汶澤喱騷》闖出知名度,上月香港警方打擊非法足球賭博,一度拘捕了不合法賭博網站的代言人,其中包括貝依霖,幸好後來沒事,事後她在IG回應被包養傳聞,澄清被包養或包養小鮮肉都各憑本事,她也很渴望,但「辛苦命要靠自己」,解釋錢都是靠自己合法賺來的。

先前貝依霖跟上潮流推出寫真NFT,她人紅是非多,在IG無奈分享被變態粉絲騷擾,一直發私訊想跟她發生關係,還留言罵她「好變態」,讓她暴怒回嗆問:「你還知道變態,你就不變態嗎????」該網友知道私訊被公開後隨即道歉,「我只是講一下而已,看妳沒看訊息,所以才亂講話,妳真心生氣可以私訊我」,她再打臉回:「怪就怪你自己隨隨便便傳這種訊息,下次說話前用你的小豬腦想清楚!不用我說,我他X的不會想跟大家Sex」。

貝依霖早年受訪時被問是否被富二代追求過?她回應每星期都有人送花、食物,但沒有人私訊邀她去飯局,她承認追求者多,「說沒有就是說假話了,但希望把重心放在工作上」。最近她不吝分享性感照慶祝聖誕節,見三角部位曖昧加上一道鎖,網友興奮回應:「美過聖誕樹」、「好想替馬甲解鎖」、「Can you be my personal Santa Claus?」。