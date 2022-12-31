國民黨台北市議員徐巧芯在九合一選舉後，喊出「世代交替」表態挑戰2024立委選舉，但國民黨立法院黨團書記長李德維卻突然稱，恃寵而驕令人失望，引起各界討論。對此，國民黨台北市議員游淑慧也以10字回應，認為國民黨不能，也不要恃寵而驕。

喊出「世代交替」一詞，並表態若有機會將挑戰2024台北市立法委員第七選區（信義、南松山）的徐巧芯，日前爆料國民黨內有勢力在運作，要直接徵召現任立委出戰2024，讓她直言一個政黨不應該把所有位置卡死，像一灘死水沒有流動，這樣下去一定會變弱。

李德維日前雖表態支持世代交替，但馬上又接著說「恃寵而驕就令人失望」，被認為是劍指徐巧芯，不過他解釋並未針對任何人，而是認為國民黨要老中青團結，不是只有誰才能做、怎樣才是對的，國民黨應該是多元包容的；徐則稱自己沒被國民黨寵過，因此不會對號入座。

對此，游淑慧昨（30）日在臉書喊出「小待大尊重，大對小包容」，直言國民黨不能，也不要恃寵而驕，否則只是辜負民眾在2022年給予的支持和機會而已。