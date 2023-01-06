2024年總統大選，新北市長侯友宜被視為國民黨最強人選。媒體人韋安表示，侯友宜元旦的講話，綠營什麼樣的風言風語都有，侯友宜是否真的很難纏？看綠營整體的狂熱反應最準了，可見綠營急了。

韋安今(6日)在臉書貼文表示，急了！侯友宜真的很難纏？「侯友宜戰2024罩門非落跑？侯友宜元旦簡單的講話，就讓綠營整個跟著起舞，什麼樣的風言風語都有，從「疑美論」、「假中立」到「沒有元首的高度」。這就很奇怪，既然侯的講話沒什麼重點，「沒有元首的高度」，只是匹夫之言，綠營上下何必如此認真對待？「跳過去」就好了。

韋安接著指出，可能是侯友宜的講話「太嚴重了」吧！因為侯元旦所講的話是真話，而非假話、空話。8成台灣人民聽懂了，侯友宜用膽識和智慧，努力追求人民最切身利益、長久和平的苦心。也受到了絕對多數民意的支持。

韋安點出，侯友宜的「講話」歸納起來就是，1原則3方向。1原則，一定要把人民的實際利益擺在第一位（以民為天）；3方向，團結台灣人民，強大自身實力，創造區域和平共贏。這些論述，有沒有內涵和含金量，可從耶魯政治學博士郭正亮的點評就知道了。

韋安認為，侯友宜已經用「好好做事」，呈現出的政績，在九合一選舉受到人民的的二次檢驗「合格」。而在國政議題上，「說了幾句」就贏來普遍的理解和支持，可以做民調來看民意認同與否。至於侯友宜是不是民進黨「最難纏的對手」？誰說都不準，要看綠營整體的狂熱反應最準了。