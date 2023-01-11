前新竹市長林智堅論文抄襲案一屍多命，甚至被認為可能影響到2024大選。前民進黨立委郭正亮卻認為，會被新議題取代，像陳建仁組閣會導致高端議題持續延燒，以及論文抄襲案也一定會被新竹大祕寶取代。

針對國安局長陳明通表示，他認為林智堅的論文抄襲案是冤案，郭正亮今（11日)在中天新聞《綠也掀桌》節目中指出，調查官余正煌和林智堅的官司，跟陳明通沒有關係，陳明通說這種話，應該到台大學審會去講。他只是在對自己的學術作交代，他怎麼可能直接承認那就是抄襲。由於台大已經停職停定了，陳明通的部分已經結束了，他也沒有要再任教，所以他只有為自己喊一句話而已，沒有什麼實質意義。

郭正亮表示，余正煌和林智堅的案子已經進入另個領域，誹謗之類，已經跟論文本身無關。論文又不是犯罪，論文只是牽涉學術從這兒取得的資格是不是不保，了不起就是碩士資格被剝奪，這跟司法無關。是有人刻意要對余正煌的過程，故意變成司法，跟陳明通沒有關係。而陳明通講哪句話，跟余正煌也無關。

主持人李珮瑄問到，林智堅的傷害會一路持續到2024嗎？郭正亮表示，他不這麼認為，因為會被新議題取代，像陳建仁組閣會導致高端議題持續延燒，國民黨立委一旦總質詢一定會問高端，而論文抄襲案一定會被新竹大祕寶取代。

主持人好奇問，那還是林智堅。郭正亮則表示，那已經是不同性質。那也是在檢驗新竹的政績，有沒有弊案、貪汙，大家比較在乎的是桃園市長張善政要不要跟進，桃園的狀況應該更嚴重，因桃園的預算是1200億，新竹的預算才多少錢。