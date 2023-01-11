外傳行政院長蘇貞昌將要請辭了，等到立法院會期結束之後，就會來討論。中天新聞針對「傳『蘇貞昌提辭呈』由陳建仁、鄭文燦接正副閣揆，你覺得？」進行街訪，結果，有年輕人表示，「如果蘇貞昌這麼惹人怨的話，那就趕快下台吧」。不過最令人意外的是，有年輕人被問到如果由陳建仁接閣揆的看法時，反問「他是誰？」

中天新聞《洪淑芬辣晚報》11日派出記者，針對「傳『蘇貞昌提辭呈』由陳建仁、鄭文燦接正副閣揆，你覺得？」進行街訪，一位先生表示，「大家拍手、鼓掌，早就該下來了，他現在被人家弄下來，有一點難看啦」；同行女子則直言，「早就該下來了，等好久了」。還有一位婦人說，「感覺他也做了蠻久的，就可以好好休息」。

年輕人紛紛表示，「很好呀，他（蘇貞昌）可以下台了，我不喜歡他，因為他沒有做得很好呀」、「既然大家都不喜歡你在那邊（當行政院長），這樣也不愉快。那辭職，換個環境也沒關係啦」、「我只知道最近民進黨的民調可能有下滑的趨勢，如果換一個人就是讓民調上升，因為民調就是代表大家對於執政看法的一個大方向」。

另外，被問到如果由陳建仁接閣揆的看法時，一位年輕人表示，「陳建仁是誰呀，好像聽過，他是誰？」記者提醒說，之前的副總統，年輕人回說，「喔，那應該也不錯」。一位正妹也表示，「我不認識他，沒什麼印象」。不過也有年輕人認為，「誰來當沒什麼區別，他只要願意發錢就好」、「要實際做，我才知道，因為他當副總統的時候，其實我也沒什麼印象 ，他做了什麼特別的事」。