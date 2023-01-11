國民黨可望5月啟動總統提名機制，今天宣布爭取國民黨提名的孫文學校校長張亞中主張，應舉辦正式初選制度，大家才可以有準備，制度才可以讓團體走得更久，公平、公開、公正的競爭非常重要，有志之士有想法就勇敢站出來。

對於新北市長侯友宜若參選2024總統大選恐有落跑問題，張亞中說，落跑見仁見智，但站在國家大位角度，重點是能不能提出對國家發展更好的藍圖，只要是能人志士，縣市長能不能參選完全不是問題。

張亞中認為，2024總統大選不只選一個人或黨享受榮華富貴，要救火時會在乎這個人事什麼身分？把「救」的字擺在最前提，盼國民黨所有能人志士都能下來，只要能提出更好的選擇都給他鼓勵。

張亞中表示，藍營內目前可能總統提名人選中，像黨主席朱立倫與侯友宜有權，有的有錢，這些都是優點，而他則有理念、方向、解決台灣問題的方法，大家都是朋友，過程中君子之爭，盼更多能人志士來救這個國家，奉獻才能讓台灣更好。

不過張亞中認為，面對2024總統大選，黨內在討論人的過程，應多問問主張，思考一下2024台灣需要什麼，不是國民黨選個候選人這麼簡單；2024年是戰與和的選擇，總統大選除了理念方向，也要提出方法論，說明如何達到目標。

至於藍營2024大選企圖促成的非綠大聯盟，張亞中說，若產生國民黨候選人後覺得力量不夠，要與其他政黨合作也可以，但這不是人與人的合作，而是政策跟理念的合作；談政黨結盟不只是要打敗誰，而要為台灣帶來更好的未來。

張亞中舉例，若國民黨2024大選要跟民眾黨主席柯文哲合作當然可以，人與人合作前要先確定路線、理念、論述方向，兩黨合作前也應先討論哪些政策可以互通有無，若一些重要政策大家看法不一樣，合作模式就不同。

談到兩岸，張亞中說，台獨證明是假議題，只是民進黨騙選票、台灣老百姓的工具，前總統陳水扁曾公開說做不到，蔡英文總統也沒做到；主張台獨就是中共統一的同路人，讓兩岸走向分離、衝突，犧牲台灣人民生命，促成大陸加速紅統。

至於維持現狀，張亞中表示，現狀對北京而言是中國內戰還沒有結束，兩岸敵對仍然持續，對台灣未來「維持現狀不一定有利」，應在「主權不分裂，治權分立」現狀基礎下有前瞻性看法，讓兩岸從敵對走向和平，讓台灣成非戰和平區。