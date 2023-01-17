近期有一款陸製螺螄粉食品進口到台灣，因其包裝上有土味情話寫到「你是中國人、我也是中國人」，經濟部立即定調「螺螄粉下架」，是否統戰標語也引發熱議。媒體人黃揚明17日在《大新聞大爆卦》節目質疑，基進黨是在抓包裝上的統戰標語，但經濟部要求下架如果因為同樣理由，那我們還算是言論自由的國家嗎？他還舉網路流行語「支語警察」開酸，如果講對岸用語就要被質疑統戰，國產的高端疫苗是否也要改名？

黃揚明表示，「你是中國人，我也是中國人，四捨五入，你就是我的人」，看到這句話心裡會有感，就像佛印說「心中有佛，萬物都是佛」，心中都是統戰，看到什麼都是統戰，看到對岸講兩岸一家親，統戰！

「現在網路上流行一種用語，叫作『支語警察』。」黃揚明指出，就是只要你講到對岸的習慣性用語，「舉個最簡單的例子：高端。高端是對岸用語啊！」我們在台灣要講什麼？高級啊！這十幾年來變成高端、高端，其實我們應該要叫尖端科技，對岸會說高端科技。

黃揚明強調，高端講習慣了，結果我們連國產疫苗都叫高端！「是不是統戰？要不要要求高端改名？」兩岸叫同文，同樣一個文化出來的文字，大家用習慣了，加上兩岸文化交流之後，大家常常會彼此互通有無，也有台灣流行的辭彙，到了對岸變成流行語。

「基進黨在抓是抓包裝，他沒有那麼在乎你能不能吃這個東西，他在乎的是我們看到就討厭！」黃揚明說，如果今天沒有他們所謂的統戰文句包裝，商品要不要下架？經濟部說要。所以問題的根本是這個東西不能進口，不能進到台灣的市場裡面，「如果有，我就等著看經濟部什麼時候開罰！他不會因為上面印了什麼文字而開罰好不好？」如果今天會因為這個而開罰，那我們還敢說我們是什麼言論自由的國家嗎？