台大前校長管中閔本月8日卸任，由工學院院長陳文章接任，本人則是回到教職繼續教書，但不少學者開始勸說從政，甚至成立網路後援會，喊話角逐2024大選，對此管中閔本人也給出兩個回應，分別是白話版與文言文版。

管中閔卸任後，本人表示預計將續留台大財經系任教，同時持續關注大學自治議題。但近來傳出，一直有學者和支持者勸說管中閔從政，參與2024選戰，甚至可角逐總統大位，「從羅斯福路邁向重慶南路」。

對此管中閔日前則在臉書做出回應，只回答這一次，並給出2個答案，分別是文言文版與白話版，文言文版引用袁寒雲詩「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層」，白話版則是「我沒這款卡噌(我沒這個屁股」，文末表示「這應該夠清楚，不需要其他解釋了」，幽默回應讓許多人笑翻。

管中閔2018年當選台大校長時，遭到蔡英文政府強力杯葛，導致延遲至2019年才就任，期間民進黨聲譽重創，短短1年有3位教育部長為此事下台，創下歷史紀錄，管中閔近日也表示，將出書回憶當時「卡管」的整個過程。