台大前校長管中閔卸任後重回教職，本人表示會出書詳細描述校長遴選的完整過程，日前已經開始在個人臉書「連載」。他表示，遴選過程中，曾因為一個決定，差點害自己選不上。

管中閔在回憶第一篇表示，自己並非台大畢業，也未曾在校內擔任行政職位，對校內一切都非常陌生，當選機率低，加上2015年從政府公職退下後打算平靜生活，因此無意參選，直到遇到了圖資系的黃慕萱老師，發現對方也是逆襲成為文學院院長，加上許多老師都希望可以做出改變，若自己沒當選，提出的意見能被新任校長採納也就夠了。

今天(17日)管中閔再度PO出回憶第二篇，決定參與遴選後非常趕，距離截止日只剩2周，自己找了些海外院士連署，其他支持的人也都分頭找台大老師連署，最終在截止線前趕好治校理念說明書，但因為過於倉促，於是事後又準備一份截然不同、更完整的報告。

管中閔說，參選打亂了自己的日常步調，由於自己對台大實在不理解，因此積極拜訪前任校長，以及前任、現任行政主管，了解校務運作，同時參考了史丹佛大學的大學教育改革倡議，並和朋友討論，逐步訂出未來藍圖。管中閔說，自認當選機率低，因此可以無所顧忌準備較大膽的治校理念，積極傳達自己想法，而非過去任職政府，所提出的四平八穩、毫無特色的報告。

由於時間有限，管中閔決定停止拜訪其他校務會議代表，自己也認為，參與者應避免普選的各種拜票行為，他相信關注者們會去聽說明會，或透過觀看錄影了解，也獲得推薦老師的認同。但也因為如此，許多校內老師根本不知道管中閔有參選，面臨了另一波危機。

管中閔說，推薦老師們表示，如果不願意到處拜票，就應該更積極宣揚參選理念，於是自己在臉書發表「為什麼我想從改變高教做起」，闡述對於台灣高教觀察，以及如何推動改變作說明，這也代表他的誓師宣言，之後管中閔又連續發布兩篇關於改變高教貼文，加大宣傳力度，度過於多數人不知道他參選的危機。