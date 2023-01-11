新北市長侯友宜今天晚間前往新店警分局、消防局第四大隊慰問春安工作，因今天也恰好是國民黨尾牙，因此引發外界聯想，有媒體詢問沒去尾牙而選擇到新店慰問警消，是否因為與黨內有嫌隙？侯則回應，此行程早就已經排定。

侯友宜表示，今天是重要的春安工作慰問，自己與議員還有警察團隊，一起給基層同仁打氣，而這個慰問行程也早就排定了，目的就是要給辛苦守護治安、交通的同仁鼓勵，這也是自己的本分與該做的事情。

至於有關國民黨中常委蕭景田賄選案，侯友宜則認為，最重要的是法律歸法律，法律怎麼規定，該怎麼做就怎麼做。