網紅「Yumi.k」擁有G級上圍及火辣魔鬼身材，加上大膽敢露的穿衣風格，Instagram吸引143萬人追蹤，近來她趁著疫情趨緩前往各國旅行，旅途中不忘曬出養眼照讓粉絲大飽眼福，日前前往香港旅行，在機場候機時只見傲人上圍滑出半截，讓所有人看了直呼：「好辣」。

Yumi.k於instagram曬出在香港機場的照片，只見她眼神對著鏡頭頻頻放電，讓不少粉絲心裡小鹿亂撞，接著側身擺出各種撩人POSE，未料將手一伸擺在頭上時，左側渾圓北半球竟掉出半截見客，若動作偏大恐會直接走光，此外，不畏低溫穿著清涼的她，上半身吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，短短時間吸引2萬多人按讚朝聖。

網友眼見這一系列辣照，紛紛留言：「保安，有這樣讓人一直飛一直飛的」、「穿得如此性感誘人，美美的好好看」、「美女的身材好看，希望能在街上遇上你」、「看到你這樣穿我也好舒服」、「在機場這樣穿不會被航管帶走嗎」、「霸氣側露」、「掉出來了」、「想看你穿這件跑步」、「壽桃拿出來拜天公」、「這是Yumi 才有的特權，其他人早已被拘捕了」。

「Yumi.k」傲人的火辣身材，讓她所到之處皆成為眾人目光焦點，先前參訪米蘭主教座堂時，她身穿棕色透膚上衣，胸前春光一覽無遺，不少外國男遊客被其好身材吸引，走過身邊時都猛盯著她看，捨不得將視線移開。