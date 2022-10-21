百萬網紅「Yumi.k」擁有傲人G級上圍，加上破尺度的穿衣風格，因此迅速走紅，目前Instagram擁有近142萬人追蹤，日前PO出一張在飛機上的自拍照，只見她將安全帶橫過胸前繫好，未料遭網友怒嗆：「智商堪慮」，對此，她則是罕見發文反擊對方。

Yumi.k日前曬出坐在機艙裡的照片，只見她將安全帶橫過胸前繫好，忍不住抱怨：「飛機繫上安全帶，有種壓迫感、不舒服的感覺，未料竟遭網友怒嗆：「給你綁腰的硬要拉過肩，到底是騙人沒搭過飛機，還是她本人的智商堪慮…」對此，她曬出空姐的正確繫法，接著反擊：「搭個飛機因為安全帶繫著的問題被酸酸懷疑智商，這台飛機787安全帶就是這樣繫的，我有那麼幼稚拿繫在腰上的安全帶繞到胸口上拍照嗎（我改進）。」

對此，網友紛紛留言：「商務艙本來就是這樣...那些人沒搭過商務艙吧...笑死」、「會酸的就是沒坐過商務艙」、「這些酸民到底為什麼要逼人家把長輩搞的這麼不舒服」、「其實這種繫法才安全，經濟艙那個是想要腰斬的嗎」、「我倒覺得...你的智商污辱了酸酸」。

Yumi.k近來負評不斷，先是穿內衣去吃火鍋，引來網友批評：「沒衣服穿嗎？」後來又曬出穿著紅色比基尼的辣照，接著解釋：「本來帶了一件T恤莫名不見了，差點穿這樣逛羅東夜市」，再次遭到抨擊：「不穿這樣沒人看」，所以引發網友抨擊，但也再次成功博得新聞版面。