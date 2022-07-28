網路人氣辣模Yumi.k過去因一支被朋友肘擊胸部的影片，讓她憑藉豐滿G罩杯上圍跟甜美臉蛋一夕成名，如今IG的粉絲已攀升至139萬，不久前她去參加羅志祥演唱會，更因穿著超清涼蝴蝶衣被封為最辣蝴蝶姊姊；而近日她剛從韓國旅遊返台，她穿著黑色細肩帶小背心，哪料左邊肩帶竟突然斷開，害她險些走光。

Yumi.k近日在IG曬出飛機上的自拍照，表示自己剛從韓國回來，結果坐一趟飛機，衣服竟然破了兩件，讓她直言：「沒衣服換了」，她大嘆第一件外衣右胸口破了個洞，第二件穿在身上的亮片背心，未料左胸肩帶連接處竟斷裂，讓她必須使用別針，才能暫時固定斷開的肩帶，避免雪白雙峰直接外露，平安返家。

Yumi.k搭機返台穿的小背心，左胸肩帶竟無預警斷裂。(圖/Yumi.k IG)

Yumi.k發IG限動跟大家報平安，穿著粉綠細肩帶小背心超養眼。(圖/Yumi.k IG)

眾網友們看見她此行有趣的插曲，紛紛留言：「肩帶太辛苦了負荷不了」、「太重了！撑不住斷了哈哈」、「有可能妳那兩粒過大，透不過氣給撐爆了」、「優點都被看見了不錯」、「大大的漂亮又可愛～～」，另外也有人歡迎她歸台，「歡迎歸台、平安回家」、「享受這趟旅程帶給妳的快樂」，魅力無法抵擋。

而稍早Yumi.k似乎已經解除隔離，在IG限時跟大家報平安：「解除隔離」，還快樂配上3個拍手符號，躺在自家舒服的座位上，值得注意的是，她明知胸前尺寸碩大豐滿，仍換穿另外一件細肩帶小背心，都不怕再次面臨走光危機，不過這也正是她的身材優勢，僅靠著細肩帶撐起雪白雙峰，還有深邃一條線非常養眼。