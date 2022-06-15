太平洋西南部島國萬那杜(Vanuatu)宣布將於下個月開放國門，正式重啟旅遊業，無論旅客有沒有打疫苗，只要交出抵達前24小時快篩陰性的證明，都能夠入境。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，與世隔絕的萬那杜於2020年3月祭出邊境管制政策，僅允許持有該國簽證的人入境，並要求配合嚴格的檢疫規則。然而，期間逐步對歸國班機放行，卻在同年11月傳出首起新冠肺炎確診病例，成為疫情期間相繼淪陷的太平島國之一，打破零確診神話。

由83個島嶼所組成的大洋洲國家萬那杜(Vanuatu)，擁有30萬人口數，地形多為火山、高山所組成，島上擁有豐富的熱帶雨林資源，是一個幾乎仰賴旅遊業維生的國家。報導指出，7月1日起，當局預計完全鬆綁邊境管制措施，不設隔離或入境上限，無論旅客是否接種疫苗，只要附上落地前24小時的PCR快篩檢測陰性證明，任何人皆能入境。

萬那杜(Vanuatu)是由83個島嶼所組成的大洋洲國家。 (示意圖／shutterstock)

大流行之前，該國旅遊業佔整體GDP的40%，爾後接連而來新冠疫情和颶風哈羅德(Harold)重創，當局估計去年損失約8.5億美元經濟成本。

事實上，許多人民擔心旅遊業還沒完全準備好復甦，尤其擔心缺乏與國外航空公司的合作。目前只有萬那杜航空公司提供飛往該國的航班，瀕臨破產的情況下只有2架客機能執行業務。發言人表示，未來預計恢復飛往澳洲、紐西蘭、斐濟等國家的航班，「起步看起來相當順利」。

早前該國成功的拒Delta變異株於門外，不過今年初宣布失守，來勢洶洶的大魔王Omicron席捲全國。儘管統計數據指出，全國死亡比率約0.4%，但只有不到40%的人完全接種疫苗。