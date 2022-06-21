我國食物類物價漲幅高，貴到吃不下？主計總處21日強調，消費者物價總指數（CPI）漲幅高，不代表物價水準高，並指出我國今（2022）年整體CPI較上年同期漲3.04％，相對歐美、泰國、新加坡、南韓溫和，主因與政府穩定國內物價有關。

主計總處日前公布，5月CPI較上月漲0.24％，經調整季節變動因素後漲0.32％；5月CPI年增率（通膨率）3.39％，創近十年單月新高；至於1到5月平均，則較上年同期漲3.04％。

主計總處說，1到5月平均我國整體CPI較上年同期漲3.04％，相對美國（8.2％）、歐元區（6.8％）、泰國（5.2％）、新加坡(1到4月平均4.8％)、南韓(4.3％)溫和，主因政府密切關注並積極穩定國內物價，實施民生用電、燃氣價格凍漲及汽柴油價緩漲機制，與調降大宗物資稅率所致。

主計總處也說，受國際農糧價格及油價高漲影響，各國CPI食物類與油料費漲幅顯著，就民眾每天花費較多的食物類價格方面，我國漲5.8％（1-5月平均）、美國8.6％、歐元區6.1％（不含外食，外食費漲4.2％）、南韓4.6％（不含外食，外食費漲6.4％）、泰國4.5％、香港3.8％（1-4月平均）、新加坡3.1％。

主計總處說，在亞洲國家中，我國漲幅相對較高；但在非食物方面，包括油料費、電費等，我國漲幅相對較低，如就油料費漲幅觀察，各國均達2位數，我國漲16.1％（1-5月平均），較美國44.2％、泰國30.4％、歐元區30.0％、南韓26.6％、新加坡24.9％（1-4月平均）、日本19.7％為低，故我國整體CPI漲幅較其他國家溫和。

主計總處強調，CPI漲幅高，不代表物價水準高。若要比較各國在相同時點之物價水準及貨幣購買力，通常參考世界銀行（World Bank，世銀）依完整周延的調查及統計方法所公布的購買力平價（Purchasing Power Parity ,PPP）統計。

而世銀最新公布資料是以2017年為基準，由176個參與國家經濟體，就1,000餘項兼具可比較性與代表性的商品及服務，於各國境內查價後編算而得。若以全球平均物價水平為100，我國約為77.5，排名第73位，低於美國（150.0）、日本（140.9）、南韓（115.6）、新加坡（96.2），高於泰國（56.8）。