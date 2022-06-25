看好泰國製造業疫後發展及升級商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，時隔三年後於6月22日至25日重返曼谷舉辦泰國工業製造展(Manufacturing Expo 2022)。貿協表示，此次實體展示5家台灣精品企業的自動化解決方案，並於展覽首日下午舉辦「與台灣自動化解決方案共創未來」產品發表會，藉由展示產品特色及使用案例，傳達「台灣自動化產業是泰國邁向產業升級的最佳夥伴」，並讓泰國買主認可台灣企業的專業形象。

泰國工業製造展為東協地區規模最大的工業展，受疫情影響停辦兩年後，今年在曼谷BITEC展覽館展開，吸引來自30個國家超過1000家企業參展，大會預期4天展期將有近5萬人次參與。

以工業自動化為主題的台灣精品館位於該展「組裝與自動化」展區，展示來自所羅門、達明機器人、東佑達、全球傳動及普萊德等5家在自動化專業領域領先具產業代表性的台灣精品企業的最新解決方案，範圍遍及AI/3D視覺處理系統、協作機器人、電缸滑台及滾珠螺桿等精密傳動零組件、基礎工業網路設備等。

為強化展覽效益及推廣台灣自動化解決方案知名度，台灣精品亦於展覽首日下午舉辦實體的「與台灣自動化解決方案共創未來」產品發表會，吸引媒體、當地汽車零件製造商Somboon Advance Technology等派員參與。發表會邀請駐泰國辦事處經濟組組長倪克浩於致詞時表示，泰國與台灣的貿易關係緊密，2021年雙方貿易額已達151.6億美元，而在所有泰國從台灣進口的產品中，機械設備為第二大宗，占比已近19%，這顯示泰國產業對台灣機械產品的高度認可。而對於希望在東協保持製造業領先優勢的泰國而言，整合精密機械技術、資通訊科技，以及豐富製程優化經驗的台灣自動化產業，可提供種類多樣且具價格競爭優勢的生產解決方案，以滿足客戶從「批量製造」到「少量多樣」的生產需求，故台灣是泰國製造業發揮潛力的最佳合作夥伴。

發表會上，所羅門介紹整合機器視覺、AI學習、3D掃描的自動抓取解決方案於各類產線及倉儲系統中的應用；達明機器人闡述協作機器人智能、簡單、安全的特點，並分享其在金屬加工、橡塑膠產業及自動化產線中的應用案例；東佑達除分享其精密零組件在核酸檢驗、印刷電路板檢測及機車產線的應用，更提及自主研發的USB自動組裝產線，凸顯該公司在自動化領域的實力；全球傳動則介紹其滾珠螺桿及電缸滑臺產品的特色與使用場景，並分享其於工業、醫療、交通、精密機械等的使用案例；普萊德則介紹該公司各類工業用網路基礎設備，並分享如何運用其產品協助傳統企業或中小企業建構工業網路環境。

除東南亞外，印度製造業近期亦以迅猛之姿成長，對於產業升級及工業自動化需求與日俱增，廣受各界關注。貿協表示，為持續於印度市場推廣台灣工業自動化產業形象及解決方案，台灣精品亦將於8月16日至19日於當地最大工業自動化展會-印度自動化工業展(Automation Expo)辦理台灣精品館及產業發表會，並透過該展會強化當地受眾對臺灣工業自動化產業的認識及專業認可度。